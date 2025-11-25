Ucraina Zelensky non si trattiene | Nel piano Usa molti aspetti giusti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo dopo il ritorno della delegazione di Kyiv dai colloqui di Ginevra, sottolineando come il confronto con Stati Uniti ed Europa abbia prodotto elementi concreti verso un possibile percorso diplomatico. Negli ultimi giorni, la diplomazia internazionale ha messo in campo uno sforzo significativo per ridurre le tensioni e creare le condizioni per un dialogo più strutturato, cercando di trovare soluzioni praticabili che possano condurre a una pace duratura. In questo contesto, Zelensky ha evidenziato come l’Ucraina sia pronta a fare la propria parte per arrivare a un accordo realistico e sostenibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

