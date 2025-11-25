Ucraina Zelensky non si trattiene | Nel piano Usa molti aspetti giusti
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo dopo il ritorno della delegazione di Kyiv dai colloqui di Ginevra, sottolineando come il confronto con Stati Uniti ed Europa abbia prodotto elementi concreti verso un possibile percorso diplomatico. Negli ultimi giorni, la diplomazia internazionale ha messo in campo uno sforzo significativo per ridurre le tensioni e creare le condizioni per un dialogo più strutturato, cercando di trovare soluzioni praticabili che possano condurre a una pace duratura. In questo contesto, Zelensky ha evidenziato come l’Ucraina sia pronta a fare la propria parte per arrivare a un accordo realistico e sostenibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
#Ucraina , #Zelensky: a #Ginevra fatti passi avanti, ma serve molto di più per una vera pace - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina , #Zelensky: a #Ginevra fatti passi avanti, ma serve molto di più per una vera pace Vai su X
Ucraina, Zelensky non si trattiene: “Nel piano Usa molti aspetti giusti” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo dopo il ritorno della delegazione di Kyiv dai colloqui di Ginevra, sottolineando come ... Riporta thesocialpost.it
Ucraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: "Serve colloquio con Trump" - Il presidente ucraino: 'Discuterò gli aspetti delicati con Trump' ... Si legge su adnkronos.com
Ucraina, contro-piano di pace europeo in 24 punti. Focus su esercito di Kiev e concessioni territoriali - Gli europei hanno presentato una versione modificata del piano di pace americano per l'Ucraina che aumenta i limiti proposti per le forze armate di Kiev e le concessioni territoriali. Lo riporta affaritaliani.it