Ucraina Yermak chiede avviso garanzia per Klymenko capo Procura Anticorruzione Sapo lui | Vuole insabbiare scandalo di corruzione Energoatom

Yermak accusato di pressioni per colpire il capo della Sapo e frenare l’inchiesta Midas: cresce la crisi ai vertici dello Stato e aumenta il rischio di insabbiamento Il capo dell'Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha chiesto alle forze dell'ordine di emettere un avviso di garanzia pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Yermak chiede avviso garanzia per Klymenko, capo Procura Anticorruzione Sapo, lui: "Vuole insabbiare scandalo di corruzione Energoatom"

Nel momento forse più delicato per l'Ucraina dopo l'invasione russa del febbraio 2022, Volodymyr Zelensky continua ad appoggiarsi ad Andriy Yermak. Il capo dell'ufficio di presidenza è suo braccio destro da troppo tempo per perderlo ora.

UCRAINA | La parabola di Yermak, l'uomo di Kiev sui negoziati. Sembrava in declino, ma Zelensky si fida ancora di lui

Sulla corruzione, a Zelensky si chiede un licenziamento esemplare: l'ubiquo Yermak - Il capo dell'ufficio del presidente è in sostanza il numero due dello stato e fino a poco tempo fa sembrava indispensabile.

Corruzione in Ucraina: cade mezzo governo, ma Yermak resta intoccabile - Crollano Halushchenko e Hrynchuk, mentre Zelensky blinda Yermak nel momento più fragile della guerra.

Ucraina, paletti europei sul piano. E Trump apre: «I 28 punti sono trattabili» Oggi vertice con Ue e Kiev - Giovedì il rintocco finale: l'Ucraina dovrà firmare o rifiutare il piano