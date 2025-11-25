Ucraina WSJ a conoscenza della corruzione di Yermak Tucker Carlson | Informazioni insabbiate da Murdoch per continuare guerra alla Russia

Tucker Carlson ha accusato il Wall Street Journal di aver nascosto intenzionalmente un’inchiesta su Andrey Yermak, uno dei collaboratori più influenti di Zelensky: “Yermak ha sottratto centinaia di milioni di dollari dei contribuenti americani destinati agli aiuti per l’Ucraina. I redattori del Jour. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, WSJ a conoscenza della corruzione di Yermak, Tucker Carlson: “Informazioni insabbiate da Murdoch per continuare guerra alla Russia”

