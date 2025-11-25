Ucraina WSJ a conoscenza della corruzione di Yermak Tucker Carlson | Informazioni insabbiate da Murdoch per continuare guerra alla Russia

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tucker Carlson ha accusato il Wall Street Journal di aver nascosto intenzionalmente un’inchiesta su Andrey Yermak, uno dei collaboratori più influenti di Zelensky: “Yermak ha sottratto centinaia di milioni di dollari dei contribuenti americani destinati agli aiuti per l’Ucraina. I redattori del Jour. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Corruzione Ucraina: water d'oro, prostitute e auto per gli amici di Zelensky/ Scoppiano le proteste in piazza - Ucraina, dai water d'oro alle prostitute, le novità sull'indagine sulla corruzione: il popolo scende in piazza per protestare

Ucraina, scandalo fondi energia: corruzione per centinaia di milioni. Coinvolto un amico di Zelensky. «Trovati contanti e bagni dorati» - Le autorità di Kiev specializzate nella lotta alle frodi hanno annunciato un'ampia operazione che ha permesso di smascherare «una organizzazione criminale di

Guerra Ucraina, media: "Piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito"

