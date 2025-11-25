Ucraina Trump | Molto vicini ad un accordo di pace sul piano di 19 punti ma è gelo da Mosca | Mantenere le intese raggiunte

Trump ha confermato le aperture di Kiev sul piano di pace di 19 punti. "Siamo molto vicini ad un accordo per l’Ucraina. Stiamo facendo progressi", ha detto alla Casa Bianca. Alt di Mosca Il presidente americano Donald Trump ha confermato le aperture di Kiev sull'accordo sul piano di pace per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump: "Molto vicini ad un accordo di pace sul piano di 19 punti", ma è gelo da Mosca: "Mantenere le intese raggiunte"

Approfondisci con queste news

UCRAINA | Trump annuncia: "Siamo molto vicini ad un accordo". Il presidente francese Macron precisa che nei prossimi giorni arriverà una "soluzione" per "garantire i finanziamenti" all'Ucraina sulla base dei beni russi congelati. #ANSA Vai su Facebook

Di Giuseppe (FdI): “Sull'Ucraina ci fidiamo di Trump. L'Ue da sola non conta”. Di @LucaRoberto11 Vai su X

Guerra Ucraina, Trump: «Siamo molto vicini a un accordo di pace» - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Come scrive ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina, Trump annuncia: 'Siamo molto vicini all'accordo di pace' - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Usa. Scrive ansa.it

Guerra Russia-Ucraina, Trump ottimista: «Vicini ad un accordo». Zelensky apre all'accordo sui punti per la pace, Mosca frena - Gli Stati Uniti soffiano il vento dell’ottimismo sui colloqui per la pace in Ucraina: «Siamo molto vicini ad un accordo, stiamo facendo progressi», ha ... gds.it scrive