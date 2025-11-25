Ucraina Trump invia i suoi emissari a Mosca e a Kiev | Siamo molto vicini a un accordo | Ecco come Putin vuole bloccare i fondi
Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Ma il ministro degli Esteri Lavrov frena: se il piano fosse diverso da quello Wittkoff-Kushner, «ci troveremmo di fronte a una situazione radicalmente diversa». Il Papa: «In Ucraina serve subito il cessate il fuoco». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
