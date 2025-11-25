Ucraina Trump esulta | Siamo vicini ad un accordo per la pace ma da Mosca arriva la frenata

Nel tardo pomeriggio di oggi hanno anche iniziato a circolare i primi dettagli del nuovo piano di pace. Secondo quanto si apprende, sembra che la proposta preveda che Kiev possa disporre di un esercito di 800mila uomini. Un numero ben maggiore rispetto ai 600mila previsti dalla bozza precedente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Trump esulta: “Siamo vicini ad un accordo per la pace”, ma da Mosca arriva la frenata

