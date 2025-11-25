Ucraina Trump conferma le aperture di Kiev | Molto vicini a un accordo Gelo da Mosca | Come Putin vuole bloccare i fondi

Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Ma il ministro degli Esteri Lavrov frena: se il piano fosse diverso da quello Wittkoff-Kushner, «ci troveremmo di fronte a una situazione radicalmente diversa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, Trump conferma le aperture di Kiev: «Molto vicini a un accordo». Gelo da Mosca | Come Putin vuole bloccare i fondi

