Ucraina Trump conferma le aperture di Kiev | Molto vicini a un accordo Gelo da Mosca | Come Putin vuole bloccare i fondi

Forte accelerazione nella crisi ucraina: colloqui in corso ad Abu Dhabi, l'Ucraina accetta la riduzione dell'esercito a 800 mila effettivi. Ma il ministro degli Esteri Lavrov frena: se il piano fosse diverso da quello Wittkoff-Kushner, «ci troveremmo di fronte a una situazione radicalmente diversa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

