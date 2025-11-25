Ucraina-Russia piano Usa cambia Zelensky | Serve colloquio con Trump

Webmagazine24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Ucraina riesce a modificare il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aspetta il colloquio diretto con il presidente americano per compiere passi decisivi verso la fumata bianca. Intanto, i 28 punti inizialmente elaborati dagli Stati Uniti cambiano e si riducono a 19. I . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina russia piano usaUcraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: "Serve colloquio con Trump" - Il presidente ucraino: 'Discuterò gli aspetti delicati con Trump' ... Scrive adnkronos.com

ucraina russia piano usaUcraina, cosa prevede il nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Putin: «La base per la pace è un’altra» - Si era partiti dai 28, inseriti in un testo sbilanciato dalla parte di Mosca, ... Come scrive ilmessaggero.it

ucraina russia piano usaUcraina, il piano per la pace si riduce: Usa e Kiev riscrivono insieme l'accordo - Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno snellito il controverso piano in 28 punti di Donald Trump per mettere fine alla guerra, ma non hanno ancora ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Russia Piano Usa