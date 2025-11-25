Ucraina-Russia piano Usa cambia Zelensky | Serve colloquio con Trump

(Adnkronos) – L'Ucraina riesce a modificare il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aspetta il colloquio diretto con il presidente americano per compiere passi decisivi verso la fumata bianca. Intanto, i 28 punti inizialmente elaborati dagli Stati Uniti cambiano e si riducono a 19. I . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

