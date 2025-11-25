Ucraina-Russia Kiev sotto attacco Nuovo piano per la pace in 19 punti

(Adnkronos) – Mentre spunta un nuovo piano per porre fine alla guerra, proseguono gli attacchi della Russia all'Ucraina. Almeno 6 persone sono morte e una decina rimaste ferite in un raid aereo notturno condotto dalle forze armate russe su Kiev con missili e droni. Lo hanno riferito le autorità ucraine spiegando che l'attacco alla capitale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com