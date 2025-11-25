Ucraina Regioni contese adesione alla Nato dimensioni dell’esercito elezioni | cosa prevede il piano di 19 punti dell’Ue

Regioni contese. Adesione alla Nato. Dimensioni dell’esercito. Elezioni presidenziali. Sulla stampa internazionale cominciano a trapelare alcuni contenuti del nuovo piano di pace in 19 punti nato dai negoziati tra gli americani, gli ucraini e gli europei, dopo che il progetto americano in 28 punti, elaborato dall’inviato Usa Steve Witkoff e dal capo del Fondo russo per gli investimenti Kirill Dmitriev sulle richieste avanzate negli anni da Mosca, aveva provocato la levata di scudi di Kiev e dell’Unione europea. Il nodo principale resta quello dei territori contesi. Citando la bozza elaborata da Londra, Parigi e Berlino, Reuters indica che “l’Ucraina si impegna a non recuperare il suo territorio sovrano occupato con mezzi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina. Regioni contese, adesione alla Nato, dimensioni dell’esercito, elezioni: cosa prevede il piano di 19 punti dell’Ue

Leggi anche questi approfondimenti

22 Novembre: il piano Usa per la resa dell'Ucraina, si vota in tre regioni, addio Vanoni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, ecco i 28 punti del piano di pace Usa: Crimea e Donbass a Mosca e non adesione alla Nato - Gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di piano per l'Ucraina, che prevede in particolare la cessione da parte di Kiev delle regioni di Donetsk e Luhansk, nell'est del Paese, a Mosca, e il rientro ... Lo riporta unionesarda.it

Ecco gli effetti sull’Ucraina del piano di Trump - L'intervento di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici "Niccolò Machiavelli". startmag.it scrive

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla Russia - Oleksandr Bevs, un consigliere di Andriy Yermak che ha guidato la delegazione ucraina, ha scritto su Facebook che il piano in 28 punti "nella formulazione che tutti hanno visto, non esiste più, alcuni ... Si legge su msn.com