Ucraina pesante attacco russo su Kiev | in fiamme edificio residenziale

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di almeno 6 morti e 1 ferito il bilancio dell’ attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell’Ucraina Kiev. Lo rende noto su Telegram il capo dell’Amministrazione Militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. L’attacco, condotto con missili e droni, ha colpito diversi edifici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina pesante attacco russo su kiev in fiamme edificio residenziale

© Lapresse.it - Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: in fiamme edificio residenziale

Argomenti simili trattati di recente

ucraina pesante attacco russoUcraina, pesante attacco russo con missili e droni. Colpita Kiev: ci sono morti - Continua a salire il bilancio dei morti dopo l’attacco russo di questa notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Si legge su msn.com

ucraina pesante attacco russopesante attacco russo: lanciate decine di missili. Si alzano i caccia polacchi - Alle prime ore di oggi l'intero territorio ucraino si trovava in stato di allerta aerea: anche le autorità di diverse città della parte occidentale del paese hanno invitato i loro cittadini a prestare ... ilmattino.it scrive

ucraina pesante attacco russoUcraina, pesante attacco russo su Kiev: in fiamme edificio residenziale - È di almeno 6 morti e 1 ferito il bilancio dell'attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell'Ucraina Kiev. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Pesante Attacco Russo