È di almeno 6 morti e 1 ferito il bilancio dell’ attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell’Ucraina Kiev. Lo rende noto su Telegram il capo dell’Amministrazione Militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. L’attacco, condotto con missili e droni, ha colpito diversi edifici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: in fiamme edificio residenziale