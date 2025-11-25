Ucraina pesante attacco russo su Kiev | in fiamme edificio residenziale
È di almeno 6 morti e 1 ferito il bilancio dell’ attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell’Ucraina Kiev. Lo rende noto su Telegram il capo dell’Amministrazione Militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. L’attacco, condotto con missili e droni, ha colpito diversi edifici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Un pesante attacco russo in Ucraina ha colpito nella notte varie aree del Paese. Mosca ha lanciato 48 missili e 470 droni di ario tipo contro Kiev, facendo almeno 9 morti - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Pesante attacco russo, lanciate decine di missili. Si alzano i caccia dalla Polonia Vai su X
Ucraina, pesante attacco russo con missili e droni. Colpita Kiev: ci sono morti - Continua a salire il bilancio dei morti dopo l’attacco russo di questa notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Si legge su msn.com
pesante attacco russo: lanciate decine di missili. Si alzano i caccia polacchi - Alle prime ore di oggi l'intero territorio ucraino si trovava in stato di allerta aerea: anche le autorità di diverse città della parte occidentale del paese hanno invitato i loro cittadini a prestare ... ilmattino.it scrive
Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: in fiamme edificio residenziale - È di almeno 6 morti e 1 ferito il bilancio dell'attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell'Ucraina Kiev. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com