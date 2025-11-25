Ucraina per Trump l' intesa è vicina | Kiev spinge per un accordo ma Mosca frena

Qualcosa continua a muoversi per l'Ucraina. Il presidente americano Donald Trump si è mostrato ottimista e l'ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che vuole vederlo il prima possibile per sciogliere i nodi che restano prima di dare il via libera alla proposta. Non sembra proprio avere fretta di chiudere invece, come da tradizione, Mosca pronta anzi, secondo diverse fonti, a dire no a una.

