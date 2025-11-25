Ucraina ondata di attacchi russi | le immagini della distruzione

La Russia ha lanciato un’ondata di attacchi contro la capitale dell’ Ucraina, Kiev, durante la notte, con almeno sei persone uccise in attacchi che hanno colpito edifici cittadini e infrastrutture energetiche. La Russia ha lanciato durante la notte 22 missili di vario tipo e oltre 460 droni contro l’Ucraina, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, ondata di attacchi russi: le immagini della distruzione

Altre letture consigliate

La Russia lancia una massiccia ondata di attacchi notturni contro Kiev e la regione di Sumy: due morti, edifici residenziali colpiti e infrastrutture energetiche danneggiate. Gli attacchi seguono i colloqui Usa-Ucraina sul piano di pace a Ginevra ? https://l.euro - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte uccidendo sei persone, tra cui due bambini, e interrompendo la fornitura di energia elettrica per decine di migliaia di persone. Vai su X

Ucraina, ondata di attacchi russi: le immagini della distruzione - (LaPresse) La Russia ha lanciato un'ondata di attacchi contro la capitale dell'Ucraina, Kiev, durante la notte, con almeno sei persone uccise ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Guerra, è ancora incubo droni: incursioni russe su Romania e Moldavia con nuovi attacchi in Ucraina - Romania e Moldavia hanno segnalato incursioni di droni nel loro spazio aereo a seguito di una nuova ondata di attacchi russi nella vicina Ucraina. Lo riporta iltempo.it

Ucraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti, Zelensky: “Mosca non si fermerà” - Durante la notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev con missili da crociera navali, missili balistici e droni ... Si legge su fanpage.it