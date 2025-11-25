Ucraina ondata di attacchi russi | le immagini della distruzione

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha lanciato un’ondata di attacchi contro la capitale dell’ Ucraina, Kiev, durante la notte, con almeno sei persone uccise in attacchi che hanno colpito edifici cittadini e infrastrutture energetiche. La Russia ha lanciato durante la notte 22 missili di vario tipo e oltre 460 droni contro l’Ucraina, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina ondata di attacchi russi le immagini della distruzione

© Lapresse.it - Ucraina, ondata di attacchi russi: le immagini della distruzione

Altre letture consigliate

ucraina ondata attacchi russiUcraina, ondata di attacchi russi: le immagini della distruzione - (LaPresse) La Russia ha lanciato un'ondata di attacchi contro la capitale dell'Ucraina, Kiev, durante la notte, con almeno sei persone uccise ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

ucraina ondata attacchi russiGuerra, è ancora incubo droni: incursioni russe su Romania e Moldavia con nuovi attacchi in Ucraina - Romania e Moldavia hanno segnalato incursioni di droni nel loro spazio aereo a seguito di una nuova ondata di attacchi russi nella vicina Ucraina. Lo riporta iltempo.it

ucraina ondata attacchi russiUcraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti, Zelensky: “Mosca non si fermerà” - Durante la notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev con missili da crociera navali, missili balistici e droni ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Ondata Attacchi Russi