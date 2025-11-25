Ucraina | nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti Ora tocca a Mosca

Trattative da sfinimento tra Svizzera, Sud Africa e infine Angola. Poi la svolta. Il piano a 28 punti su cui lavoravano Usa e Russia, passato alla stampa non si sa bene se dai russi o dagli americani (ci sono fonti contrastanti al riguardo), è stato 'asciugato' dai negoziatori riuniti a Ginevra ed ora consta 19 articoli, a quanto pare ben più potabili sia per l'Ucraina che per l'Europa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Ora tocca a Mosca

