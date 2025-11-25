Ucraina nuovo piano tra Usa e Kiev ma gli attacchi non si fermano

In Ucraina non si fermano i massicci attacchi russi. Ci sono vittime civili e feriti. A Ginevra, bozza di accordo in 19 punti tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina nuovo piano tra usa e kiev ma gli attacchi non si fermano

Ucraina, nuovo piano tra Usa e Kiev ma gli attacchi non si fermano

