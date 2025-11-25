Ucraina Meloni | Russia colga nuova occasione per contribuire a pace
Roma, 25 nov. (askanews) – Durante la riunione in video collegamento della Coalizione dei volenterosi, alla quale ha partecipato anche il segretario di Stato americano Rubio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha “espresso l’auspicio che la Russia possa cogliere questa nuova occasione per contribuire costruttivamente alla pace”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Meloni poi “ha manifestato apprezzamento per il processo negoziale avviato a Ginevra su impulso americano e ha sottolineato l’importanza della coesione a sostegno di un percorso finalizzato a una pace giusta e duratura in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
