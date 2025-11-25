Ucraina media | Oggi incontro Usa-Russia ad Abu Dhabi | Zelensky | Molti aspetti giusti nel nuovo piano di pace americano

La Casa Bianca: "Trump è fiducioso e ottimista". Nella notte potenti esplosioni a Kiev dopo che era stato lanciato un allarme missilistico: sei i morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Funzionari di Usa e Russia si incontrano oggi ad Abu Dhabi per colloqui relativi alla pace in Ucraina. Lo riporta msn.com

ucraina media oggi incontroUCRAINA: Incontro ministri Esteri europei su fine guerra - funzionario tedesco - I ministri degli Esteri di diversi paesi europei si sono riuniti con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, per coordinare ulteriori passi verso la fine alla guerra in Ucraina. msn.com scrive

ucraina media oggi incontroGuerra Ucraina, Rubio: «A Ginevra incontro più produttivo di sempre». Media: «Controproposta Ue su soldati, voto e confini» - Ue sulla proposta statunitense per la pace in Ucraina. Scrive ilgazzettino.it

