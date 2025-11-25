Ucraina media | In corso incontro Usa-Russia ad Abu Dhabi | Caduta di un drone in Moldavia scatta l' evacuazione

Nella notte potenti esplosioni a Kiev dopo che era stato lanciato un allarme missilistico: sei i morti. L'Ucraina: "Putin ha dato la sua risposta terroristica alle proposte di pace degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, media: "In corso incontro Usa-Russia ad Abu Dhabi" | Caduta di un drone in Moldavia, scatta l'evacuazione

Argomenti simili trattati di recente

UCRAINA | Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media: la scadenza per l'Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. #ANSA Vai su X

UCRAINA | Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media: la scadenza per l'Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Media, 'ad Abu Dhabi colloqui tra Usa e Russia su Ucraina' - Un funzionario statunitense ha confermato alla Bbc che ci sarà un incontro con i rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Segnala ansa.it

Media, incontro Ue-Usa-Ucraina domani a Ginevra su piano - I rappresentanti dei principali stati europei intendono discutere domani il piano di pace statunitense con gli Stati Uniti e l'Ucraina. Da msn.com

UCRAINA: Incontro ministri Esteri europei su fine guerra - funzionario tedesco - I ministri degli Esteri di diversi paesi europei si sono riuniti con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, per coordinare ulteriori passi verso la fine alla guerra in Ucraina. Secondo msn.com