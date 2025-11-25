Ucraina l’Europa all’angolo teme per i confini interni

Cms.ilmanifesto.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta fissate le principali linee rosse attraverso la serie di controproposte al piano russo-americano, l’Ue torna a spostare l’attenzione, oltre che sulla difesa dei confini ucraini, anche verso la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ucraina l8217europa all8217angolo teme per i confini interni

© Cms.ilmanifesto.it - Ucraina, l’Europa all’angolo teme per i confini interni

News recenti che potrebbero piacerti

Ucraina, soldati russi entrano a Pokrovsk: Kiev ora teme il crollo della linea difensiva nel Donbass. Perché è importante - Soldati russi sono penetrate nella città di Pokrovsk, nel cuore dell’oblast di Donetsk, segnando una delle incursioni più profonde da mesi sul fronte orientale dell’Ucraina. ilgazzettino.it scrive

Ucraina, soldati russi entrano a Pokrovsk: Kiev ora teme il crollo della linea difensiva nel Donbass. Perché è importante - L’ingresso dei russi a Pokrovsk è considerato un punto di svolta: la città è infatti nota come “la porta di accesso a Donetsk”. ilgazzettino.it scrive

Ucraina, soldati russi entrano a Pokrovsk: Kiev ora teme il crollo della linea difensiva nel Donbass. Perché è importante - La polizia di Donetsk, tramite il portavoce Pavlo Diachenko, ha confermato che il numero delle vittime è in fase di accertamento. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina L8217europa All8217angolo Teme