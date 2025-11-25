Ucraina Lavrov | Quanto deciso ad Anchorage deve restare in accordo

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia si aspetta che la parte americana presenti una versione del piano di pace ucraino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump concordato con l’ Europa e l’ Ucraina e che abbia al suo interno quanto deciso nel vertice di Anchorage, in Alaska, tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina lavrov quanto deciso ad anchorage deve restare in accordo

© Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: "Quanto deciso ad Anchorage deve restare in accordo"

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina lavrov deciso anchorageUcraina, Lavrov: "Quanto deciso ad Anchorage deve restare in accordo" - La Russia si aspetta che la parte americana presenti una versione del piano di pace ucraino del presidente degli Stati Uniti ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

ucraina lavrov deciso anchorageIl ritorno di Lavrov: «Nel piano deve rimanere quando deciso in Alaska» - Il ministro degli Esteri, che sembra essere stato messo un po' da parte da Putin nell'attuale trattativa, torna a farsi sentire. tio.ch scrive

Russia-Usa: Cremlino, ricevuta bozza per risoluzione conflitto ucraino che "riflette spirito di Anchorage" - Alla Russia è stata trasmessa una bozza del piano statunitense per la risoluzione del conflittoin Ucraina che in gran parte riflette ... Segnala agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Lavrov Deciso Anchorage