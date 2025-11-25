Ucraina Lavrov | Quanto deciso ad Anchorage deve restare in accordo

La Russia si aspetta che la parte americana presenti una versione del piano di pace ucraino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump concordato con l’ Europa e l’ Ucraina e che abbia al suo interno quanto deciso nel vertice di Anchorage, in Alaska, tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

