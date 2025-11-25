Ucraina la pace del Ringraziamento? Zelensky vuole incontrare Trump

Sono stati fatti "enormi progressi" verso un accordo di pace in Ucraina. Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Ci sono alcuni delicati, ma non insormontabili, dettagli che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti", ha detto Leavitt. Dichiarazioni che si intrecciano ai segnali che arrivano da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole incontrare il presidente Trump "il prima possibile", forse già durante la festa del Ringraziamento, per finalizzare l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui termini per porre fine alla guerra, ha detto in un'intervista ad Axios il capo di Gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Iltempo.it

