Ucraina la pace del Ringraziamento? Zelensky vuole incontrare Trump
Sono stati fatti "enormi progressi" verso un accordo di pace in Ucraina. Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Ci sono alcuni delicati, ma non insormontabili, dettagli che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti", ha detto Leavitt. Dichiarazioni che si intrecciano ai segnali che arrivano da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole incontrare il presidente Trump "il prima possibile", forse già durante la festa del Ringraziamento, per finalizzare l'accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui termini per porre fine alla guerra, ha detto in un'intervista ad Axios il capo di Gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conflitto #Russia-#Ucraina. #Kiev ha concordato con gli Usa un potenziale accordo di pace. Lo riferisce ABC, citando fonti americane. L’accordo prevede 19 punti. Si baserebbe su quello di #Trump con alcune modifiche. Secondo la BBC sono in corso collo - facebook.com Vai su Facebook
Telefonata Xi-Trump: “Sull’Ucraina l’accordo di pace sia equo e duraturo” Vai su X
Ucraina, la pace del Ringraziamento? "Zelensky vuole incontrare Trump" - Sono stati fatti "enormi progressi" verso un accordo di pace in Ucraina. Scrive iltempo.it
Ucraina, Zelensky all’angolo su piano di pace Usa: «Momento difficile, siamo a un bivio» - Trump: «Accetti entro il 27 novembre o stop aiuti militari» Putin: «Il piano discusso prima dell’incontro in Alaska, può essere base per la pace» ... Segnala milanofinanza.it
Ucraina, sei giorni per accettare la pace Usa. E spunta il contro-piano dell'Ue - L'amministrazione di Donald Trump sta esercitando forti pressioni su Kiev, chiedendole di ... Scrive iltempo.it