Ucraina incontro fra Usa e Russia ad Abu Dhabi Presente anche il capo dell’intelligence di Kiev
Il segretario dell’esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha incontrato oggi un gruppo di rappresentanti russi ad Abu Dhabi per diverse ore, dopo che l’amministrazione Trump ha avviato i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha confermato ad Associated Press un funzionario Usa, precisando che Kiev era a conoscenza del vertice. Secondo il Financial Times, il delegato repubblicano avrebbe visto anche il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ma non è chiaro se i meeting fra le tre parti, negli Emirati Arabi Uniti, si tengano insieme o separatamente. Chi è Dan Driscoll. 🔗 Leggi su Lapresse.it
