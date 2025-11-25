ucraina incontri segreti usa russia kiev apre al piano di pace

In Ucraina secondo fonti stampa Kiev avrebbe accettato l’essenza del piano di pace americano. Negoziati diretti tra i vertici militari americani e russi in atto anche oggi ad Abu Dhabi. Sarebbero presenti anche i vertici militari di Kiev. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

