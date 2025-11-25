Ucraina incontri segreti Usa-Russia Kiev apre al piano di pace
In Ucraina secondo fonti stampa Kiev avrebbe accettato l’essenza del piano di pace americano. Negoziati diretti tra i vertici militari americani e russi in atto anche oggi ad Abu Dhabi. Sarebbero presenti anche i vertici militari di Kiev. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I partner di Kiev hanno raggiunto un consenso durante gli incontri di Ginevra di domenica. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Keir Starmer, osservando che si lavorerà sul testo del piano americano esistente per l'Ucraina invece di elaborare un do - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina ancora sotto le bombe russe, dopo gli incontri di Ginevra Vai su X
Guerra Ucraina, media: “Colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi”. Raid su Kiev: 6 morti LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, media: “Colloqui Usa- Segnala tg24.sky.it
Colloqui segreti ad Abu Dhabi: la mossa di Trump per la pace in Ucraina - L’amministrazione Trump cambia il piano di pace da 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina, tra missili su Kiev, cautela europea e condizioni di Mosca. Si legge su alground.com
Guerra in Ucraina: "Kiev ha accettato le condizioni per l'accordo di pace." Le ultimissime notizie - Ricordiamo infatti che la Casa Bianca aveva dato a Kiev fino al giovedì 27 novembre per accettare o meno l’accordo di pace proposto. Come scrive notizie.it