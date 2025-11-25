Ucraina il siparietto Trump-Zelensky | Ha ringraziato solo 78 volte in 3 anni 1 ogni 15 giorni; avuti tot €255mld di cui €72mld Usa tante o poche volte?

In un recente post X il tycoon accusava la leadership ucraina (Zelensky in primis) di non aver esternato alcuna gratitudine nei confronti degli Usa per i continui sforzi ed il sostegno alla risoluzione della guerra. Non sono nuove, da parte di Washington, queste reprimende, sicché finora indagini ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, il siparietto Trump-Zelensky: "Ha ringraziato solo 78 volte in 3 anni, 1 ogni 15 giorni; avuti tot €255mld di cui €72mld Usa", tante o poche volte?

