Ucraina il ministro Foti a Tgcom24 | L' Europa può ancora giocare un ruolo importante nel futuro di Kiev
Mentre si dibatte sui punti di pace per mettere fine al conflitto russo-ucraino, il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti a Tgcom24 afferma che "quanti saranno i punti lo sapremo solo vivendo". "Nel senso che - spiega - il numero potrà essere chiaro quando verrà definito un piano di pace. E' indubbio che quello che era stato ipotizzato dal presidente Trump aveva come logica conseguenza che nel confronto tra le parti ci sarebbe stata una qualche modifica. Ma ciò che rileva sono due fatti". "Il primo - continua il ministro Foti a Tgcom24 - è che, al di là delle schermaglie, dopo 4 anni di guerra, mi pare che le due parti abbiano perfettamente chiara la necessità di arrivare da un lato a uno stop alle armi e dall'altro a un piano di pace che debba contemperare interessi che sono nati contrapposti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
