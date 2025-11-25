Ucraina i media Usa | Kiev ha accettato il nuovo accordo di pace di Trump

Intanto, da Kiev non giungono risposte ufficiali sulla questione. Le autorità ucraine hanno comunque sostenuto di attendere che entro novembre si tenta un incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. L'obiettivo è quello di discutere direttamente il contenuto del piano di pace per Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

