Ucraina e Russia conducono grandi attacchi durante la notte
Il 25 novembre sia l’Ucraina sia la Russia hanno segnalato degli attacchi massicci sui rispettivi territori, con almeno tre morti nella regione russa di Rostov e sei nella capitale ucraina Kiev. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
