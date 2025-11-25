Ucraina accetta piano di pace Usa Ma la Russia continua a bombardare Kiev

Firenzepost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione Ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace. Lo riporta Abc News, citando un funzionario statunitense. "Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace", ha detto il funzionario Usa, aggiungendo che "ci sono alcuni dettagli minori da definire, ma hanno accettato un accordo di pace" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ucraina accetta piano di pace usa ma la russia continua a bombardare kiev

© Firenzepost.it - Ucraina accetta piano di pace Usa. Ma la Russia continua a bombardare Kiev

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina accetta piano paceUcraina accetta accordo di pace Usa per porre fine alla guerra con la Russia - Lo riporta un funzionario statunitense ad ABC News, precisando che una delegazione di Kiev ha «accettato l'accordo di pace» mediato ... Scrive milanofinanza.it

ucraina accetta piano paceL’Ucraina accetta un accordo di pace con gli USA, colloqui con la Russia in corso - ABC - L’Ucraina ha accettato i termini di un potenziale accordo di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato martedì da un funzionario statunitense ad ABC News. Si legge su it.investing.com

ucraina accetta piano paceAbu Dhabi, colloqui militari Usa-Russia. Media: "Kiev accetta il piano di pace concordato" - Inviato Usa alla Nato: "Pace mai così vicina" L'inviato statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker, ha affermato oggi che la pace in Ucraina non è mai stata così vicina, nel contesto dei colloqui i ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Accetta Piano Pace