Ucraina accetta piano di pace Usa Ma la Russia continua a bombardare Kiev
Una delegazione Ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace. Lo riporta Abc News, citando un funzionario statunitense. "Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace", ha detto il funzionario Usa, aggiungendo che "ci sono alcuni dettagli minori da definire, ma hanno accettato un accordo di pace" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
