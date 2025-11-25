Ubriaco tenta il furto e supera le casse | bloccato dalla sicurezza e allontanato da Como

Stava barcollando tra gli scaffali del supermercato di via Magenta, a due passi dal centro di Como. Una bottiglia di superalcolici stretta in mano, lo sguardo perso, l’andatura resa incerta dall’alcol. È così che l’addetto alla sicurezza dell’InCoop lo ha notato, prima di vederlo superare le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

