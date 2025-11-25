Ubriaco si presenta dall'ex e la picchia | la donna scappa in caserma e lo fa arrestare

Una 33enne, picchiata dall'ex che aveva denunciato poche ore prima, si salva scappando dai carabinieri: l'uomo è stato arrestato per stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it

