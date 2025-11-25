Ubriaco aggredisce l’ex davanti casa | arrestato 32enne

Anteprima24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggredita dall’ ex ubriaco che poche ore prima aveva denunciato, grazie all’intervento di un vicino riesce a scappare e a rifugiarsi dai carabinieri: tragedia sfiorata nel quartiere Stella di Napoli dove i militari dell’arma hanno arrestato per stalking un 32enne straniero.   La vittima, anche lei straniera, ha 33 anni, aveva avuto una breve storia sentimentale in quanto il compagno ha il vizio di bere e spesso la picchiava.   L’interruzione della relazione però non mette fine alle sofferenze della vittima: la perseguita, quasi ogni sera é sotto casa sua e le rende la vita un inferno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ubriaco aggredisce l8217ex davantiUbriaco aggredisce l'ex davanti casa a Napoli, arrestato - Aggredita dall'ex ubriaco che poche ore prima aveva denunciato, grazie all'intervento di un vicino riesce a scappare e a rifugiarsi dai carabinieri: tragedia sfiorata nel quartiere Stella di Napoli do ... Lo riporta ansa.it

Ubriaco, aggredisce i carabinieri - Ubriaco, ha aggredito i carabinieri, fino a lanciargli contro, una volta in caserma, oggetti di vario tipo e sedie. ilrestodelcarlino.it scrive

Torna a casa ubriaco e aggredisce la moglie che si salva chiudendosi a chiave in camera - Veniva da una donna che diceva di essersi chiusa a chiave in camera da letto per sfuggire all'aggressione del marito ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Aggredisce L8217ex Davanti