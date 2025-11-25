Ubriaco aggredisce l’ex davanti casa | arrestato 32enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggredita dall’ ex ubriaco che poche ore prima aveva denunciato, grazie all’intervento di un vicino riesce a scappare e a rifugiarsi dai carabinieri: tragedia sfiorata nel quartiere Stella di Napoli dove i militari dell’arma hanno arrestato per stalking un 32enne straniero. La vittima, anche lei straniera, ha 33 anni, aveva avuto una breve storia sentimentale in quanto il compagno ha il vizio di bere e spesso la picchiava. L’interruzione della relazione però non mette fine alle sofferenze della vittima: la perseguita, quasi ogni sera é sotto casa sua e le rende la vita un inferno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it