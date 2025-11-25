TuttoCittà nuova mappa con i prezzi carburante per scegliere meglio

Quando il costo del pieno pesa su bilanci familiari e aziendali, trovare il distributore giusto diventa decisivo. La piattaforma di mappe TuttoCittà introduce i prezzi carburante direttamente sulle sue mappe, offrendo agli automobilisti uno strumento immediato per risparmiare e scegliere con maggiore consapevolezza dove rifornire il proprio veicolo. Una piattaforma in evoluzione Nel panorama italiano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Le mappe di Tuttocittà aiutano a risparmiare introducendo prezzi del carburante e scelte consapevoli per la mobilità - Prosegue l’evoluzione di Tuttocittà, il principale servizio di mappe italiano, che rafforza il proprio ruolo di alleato quotidiano per chi si muove in ... Come scrive msn.com

