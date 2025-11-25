Tutto pronto per Natale in via bacco a San Gregorio Magno

Salernotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti a vivere tutta la magia del Natale? Quest'anno Via Bacco a San Gregorio Magno, famosa per i profumi, i sapori e i colori di Baccanalia, si trasformerà in un luogo incantato dove vivere emozioni indimenticabili. Luci, presepe vivente, animazione, mercatini e tutti i profumi e i sapori della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



