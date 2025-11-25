Arezzo, 25 novembre 2025 – Domenica si è aperta ufficialmente la stagione teatrale del Wanda Capodaglio, nel Comune di Castelfranco Piandiscò. Il debutto ha visto in scena l'attrice e interpreta Viola Graziosi con “Invenzioni" di Elena Ferrante”, uno spettacolo tratto dagli scritti della celebre autrice e composto per gli Zagattiani. Lo spettacolo, tratto dalla raccolta L'invenzione occasionale pubblicata da Edizioni EO, nasce dalla trasposizione teatrale degli articoli che la celebre autrice ha scritto per “The Guardian” nel 2018. Brevi riflessioni si trasformano in un racconto scenico intimo, diretto e rivelatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tutto esaurito per la prima del Teatro Capodaglio