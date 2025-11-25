Tutto bloccato | maxi incidente in autostrada coinvolti anche due bambini
Nel primo pomeriggio di martedì, un violento tamponamento sull’autostrada A7 ha trasformato il tratto tra l’uscita di Binasco e la Barriera Milano Ovest in una lunga fila di auto ferme. Erano circa le 14.30 quando gli automobilisti hanno iniziato a segnalare il caos improvviso: un tratto solitamente molto trafficato si è bloccato completamente, lasciando centinaia di persone in attesa sotto un sole tiepido di fine novembre. “Barbara D’Urso si ritira”. Choc totale a Ballando con le stelle. E spiegano perché un finale così drastico e inaspettato Elisoccorso in azione e soccorsi sul posto. Ben presto è apparso chiaro che non si trattava del solito rallentamento da rientro o di una frenata improvvisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Tutto bloccato". Maxi incidente in autostrada, coinvolti 2 bambini di 1 e 5 anni: atterrati due elicotteri del 118 - facebook.com Vai su Facebook
Esatto pensa a chi ne avrebbe bisogno per altro! Tutto bloccato. PagoPa va chiusa, averne fatto la centrale degli acquisti per Pa e servizi pubblici è una distorsione del mercato. Vai su X
Maxi tamponamento a catena sulla superstrada, traffico bloccato e diversi feriti - Perugia, 3 novembre 2025 – Maxi tamponamento sulla superstrada tra Foligno e Spello in direzione di Perugia. Secondo lanazione.it
Maxi incidente in galleria. Le esercitazioni dei soccorsi per le Olimpiadi - Coinvolti Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Anas e personale del 118 ... Come scrive rainews.it