Tutti i consiglieri regionali eletti in Campania

Il nuovo Consiglio regionale della Campania si ridisegna dopo la vittoria di Roberto Fico alla presidenza della Regione. Il candidato del campo largo conquista una maggioranza di 32 seggi, mentre al centrodestra ne vanno 17. In Aula siederà anche Edmondo Cirielli, candidato presidente sconfitto. I due più votati risultano essere Giorgio Zinno e Salvatore Madonna, entrambi del Partito democratico. Terzo per preferenze Giovanni Zannini, eletto con Forza Italia. Tra gli esclusi figura Giuliano Granato, candidato presidente di Campania Popolare, nonostante le oltre settemila preferenze ottenute. Fuori anche Maria Rosaria Boccia, candidata nella lista a sostegno di Stefano Bandecchi, che non supera quota cento voti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tutti i consiglieri regionali eletti in Campania

