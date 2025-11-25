Tutte le attività della polizia di Stato nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è Amore”, martedì 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne), dalle ore 10 alle 18, la questura di Milano, in via Beltrami, ha partecipato all’evento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

