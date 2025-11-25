tutta colpa della molecola atp se soffriamo di ansia e depressione

AGI - Un rilascio insufficiente dell' adenosina trifosfato (ATP), la molecola che fornisce energia e favorisce la comunicazione tra i neuroni, può determinare comportamenti associati ad ansia e depressione. Lo rivela uno studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, condotto dagli scienziati della Southern Medical University. Il team, guidato da Ming Gao, ha utilizzato un modello murino maschile per esplorare il ruolo dell' adenosina trifosfato (ATP) nella depressione e nell'ansia. Questa molecola, spiegano gli esperti, svolge un ruolo centrale nella comunicazione tra neuroni e nella gestione dell'energia. 🔗 Leggi su Agi.it

