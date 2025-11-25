turisti per case 25 novembre casa bella 22 sfida casa arcasio storie e concorrenti

In un panorama televisivo caratterizzato da format sempre più innovativi, le trasmissioni che puntano a valorizzare le eccellenze del territorio e le peculiarità delle strutture ricettive continuano a riscuotere un grande interesse. Tra queste, Turisti per Case si distingue come show dedicato alla valutazione delle migliori case vacanza italiane, attraverso un format che combina suspense, creatività e attenzione ai dettagli. La puntata del 25 novembre si è focalizzata su due strutture selezionate in provincia di Alessandria, coinvolgendo un panel di giudici qualificati, tra cui personaggi noti del settore e influencer, che hanno decretato il vincitore con giudizi severi e puntuali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

