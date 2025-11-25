Turismo in Sicilia | prorogati i termini per accedere ai 135 milioni destinati alle strutture ricettive
ABBONATI A DAYITALIANEWS Maggior tempo per partecipare all’avviso pubblico. Le imprese del comparto turistico siciliano avranno a disposizione un periodo più ampio per presentare domanda di accesso ai 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, risorse finalizzate al miglioramento dell’offerta ricettiva e alla riqualificazione delle strutture turistiche presenti nell’isola. Il dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha stabilito la proroga dei termini: la nuova scadenza è fissata alle ore 17 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso, programmata per venerdì 28 novembre sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
