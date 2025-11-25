Turismo Conte incontra Ferrante | Dalle amministrazioni locali una sorta di disturbo bipolare | dicono di volerlo e poi fanno di tutto per limitarlo

Napolitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La classe politica campana continua a ribadire ad ogni occasione pubblica utile che la nostra deve diventare una regione a vocazione principalmente turistica, e gli operatori del settore sanno bene che le potenzialità ci sono tutte. Poi, in una sorta di disturbo bipolare, continuano però a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

turismo conte incontra ferranteTurismo in Campania, Conte: “Ottimizzare i flussi” - Dall’incontro – sostiene Conte – è emersa la volontà da parte dell'Esecutivo di trovare strategie comuni e condivise per rafforzare l’interlocuzione tra ... Secondo 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Conte Incontra Ferrante