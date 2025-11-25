Turismo | 135 milioni per le strutture ricettive in Sicilia
Le imprese turistiche avranno più tempo per partecipare all'avviso pubblico che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinati a potenziare l'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia.Il dipartimento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Con buona pace di convegni, strategie e milioni investiti nel turismo delle radici, Avellino e Benevento segnano un crollo del 10% rispetto a cinque anni fa. Piccoli comuni come Cairano si fermano al 18%, Sant’Angelo al 23%. Una doppia bocciatura: per chi h Vai su Facebook
“Oltre 174 milioni per Manifattura 2030 e Codice commercio-turismo. Una somma aumentata rispetto allo scorso anno che si focalizza su misure a sostegno del sistema economico regionale”. Così oggi @SergioBini68 in Consiglio regionale tinyurl.com/nsjfj Vai su X
Turismo, 135 milioni per le strutture ricettive in Sicilia: prorogati i termini per la presentazione delle domande - La nuova scadenza consentirà alle imprese di valutare con attenzione le opportunità offerte dall'avviso, dopo le modifiche introdotte per chiarire le tipologie di interventi ammissibili ... Segnala palermotoday.it
Turismo, arrivano 11,5 milioni per le strutture ricettive - Dalla Regione i fondi povenienti da bando Eureka e legge 40. rainews.it scrive
Turismo, nuovo bando della Lombardia da 15 milioni per strutture alberghiere e all’aria aperta - L’assessore regionale Mazzali: “Le strutture ricettive non sono semplici edifici, ma il primo biglietto da visita dell’esperienza turistica: per questo vogliamo affiancare chi offre servizi eccellenti ... Riporta bergamonews.it