Tumore al seno oltre sessanta donne hanno aderito al primo screening gratuito
Sono sessantasette le donne sotto i 45 anni che hanno scelto di aderire alla campagna Ottobre Rosa 2025 promossa dal Comitato di Pordenone dell’Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno). Hanno scelto di beneficiare della prima mammografia ed ecografia grazie alla collaborazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
