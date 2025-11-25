Tsunami e harakiri in salsa foggiana vincitori e vinti delle Regionali

Vincitori a Bari a tutto gas, sconfitti appiedati a Foggia. Più di un indicatore ci suggerisce che la tornata elettorale sarà più lunga del previsto, atteso che non solo potrebbero esserci dei colpi di scena, ma ancor più perché il peso elettorale e il successo di ciascuno dei consiglieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

