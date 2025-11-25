L’amministrazione Trump persiste nelle azioni dimostrative nei confronti del Venezuela, che nelle ultime settimane è stato anche accerchiato da manovre militari Usa. Washington ha infatti deciso di inserire il Cartel de los soles – il presunto cartello guidato da Nicolás Maduro e dai vertici militari di Caracas – in cima all’elenco Usa delle ‘Organizzazioni terroristiche straniere’, stilato dal Dipartimento di Stato sulla base dell’ Immigration and nationality act. Nonostante questo, secondo quanto pubblicato da Axios, il presidente della Casa Bianca è intenzionato a parlare col leader di Caracas, anche se di fatto lo ha bollato come ‘capo di un’organizzazione terroristica’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump vuole parlare con Maduro”. Ma gli Usa dichiarano il “Cartel de los soles” organizzazione terroristica