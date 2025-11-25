Trump vuole inserire i Fratelli musulmani tra i gruppi terroristici

25 nov 2025

Con un ordine esecutivo firmato lunedì, Donald Trump rilancia una delle sue vecchie battaglie, quella per sanzionare la Fratellanza musulmana inserendola nella lista delle organizzazioni terroristi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

