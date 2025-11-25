Trump vuole inserire i Fratelli musulmani tra i gruppi terroristici
Con un ordine esecutivo firmato lunedì, Donald Trump rilancia una delle sue vecchie battaglie, quella per sanzionare la Fratellanza musulmana inserendola nella lista delle organizzazioni terroristi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Europa, Canada e Giappone chiedono a Trump «ulteriore lavoro» sul piano di pace che il tycoon vuole firmata entro giovedì. Oggi a Ginevra i primi colloqui Usa-Eu-Ucraina. Zelensky invia a trattare i suoi consigli sospettati nello scandalo corruzione - facebook.com Vai su Facebook
#USA vs #Venezuela: cosa vuole #Trump? Washington parla di operazioni antidroga, ma il massiccio dispiegamento e le dichiarazioni del presidente suggeriscono obiettivi ben più ampi. Di @eguanella: ispionline.it/it/pubblicazio… Da #ISPIGlobalWatch Vai su X
Trump vuole inserire i Fratelli musulmani tra i gruppi terroristici - Con un ordine esecutivo firmato lunedì, Donald Trump rilancia una delle sue vecchie battaglie, quella per sanzionare la Fratellanza musulmana inserendola nella lista delle organizzazioni terroristiche ... Scrive ilfoglio.it
Caso Epstein, parla il fratello Mark: «Trump è un bugiardo» - Intervistato da Repubblica Mark Epstein accusa il presidente Usa: «Quando dice che non conosceva e non frequentava mio fratello racconta una quantità incredibile di stronzate». Segnala msn.com