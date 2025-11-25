Trump | Siamo molto vicini all' accordo di pace per l' Ucraina – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 25 novembre 2025 "Ho posto fine a otto guerre in nove mesi e stiamo lavorando all'ultima. Non è facile. Tra Ucraina e Russia, nell'ultimo mese sono morti 25mila soldati. Penso che ci stiamo avvicinando molto a un accordo. Lo scopriremo. Pensavo sarebbe stato più facile, ma penso che faremo progressi in meno di un anno. Abbiamo realizzato più di quanto la maggior parte delle altre amministrazioni abbia realizzato in otto anni e questo è un Giorno del Ringraziamento molto speciale. Ringraziamo Dio per le sue numerose benedizioni e il grande successo che questo Paese ha visto in un breve periodo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trump siamo molto viciniTrump: Siamo molto vicini all'accordo di pace per l'Ucraina - "Ho posto fine a otto guerre in nove mesi e stiamo lavorando all'ultima. Secondo ilgiornale.it

trump siamo molto viciniLa guerra in Ucraina, Trump annuncia: 'Siamo molto vicini all'accordo di pace' - Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l'accordo di pace sostenuto dagli Usa. Lo riporta ansa.it

trump siamo molto viciniGuerra Ucraina, Trump: «Siamo molto vicini a un accordo di pace» - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Siamo Molto Vicini