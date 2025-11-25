Trump | Siamo molto vicini all' accordo di pace per l' Ucraina – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 25 novembre 2025 "Ho posto fine a otto guerre in nove mesi e stiamo lavorando all'ultima. Non è facile. Tra Ucraina e Russia, nell'ultimo mese sono morti 25mila soldati. Penso che ci stiamo avvicinando molto a un accordo. Lo scopriremo. Pensavo sarebbe stato più facile, ma penso che faremo progressi in meno di un anno. Abbiamo realizzato più di quanto la maggior parte delle altre amministrazioni abbia realizzato in otto anni e questo è un Giorno del Ringraziamento molto speciale. Ringraziamo Dio per le sue numerose benedizioni e il grande successo che questo Paese ha visto in un breve periodo. 🔗 Leggi su Open.online
