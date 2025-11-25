Trump | molto vicini ad accordo di pace

22.20 "Siamo molto vicini a un'intesa, stiamo facendo progressi". Lo dice Trump alla Casa Bianca, parlando dell'accordo di pace tra Russia e Ucraina. Il presidente Usa annuncia di aver inviato Witkoff da Putin e il segretario all'esercito Driscoll a incontrare gli ucraini. Poi aggiunge: vedrò Putin e Zelensky solo ad accordo concluso o nelle fasi finali. Ma Mosca frena: secondo il New York Post, la Russia respingerà la bozza e proseguirà la guerra fino a Natale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quando sei molto vicina a Trump e alcuni partner di governo stravedono per Putin è difficile allontanarsi dalla proposte USA. Però scava un abisso tra Italia e Europa sull'Ucraina, cioè il punto su cui Meloni aveva basato la credibilità in politica estera. Vai su X

