Trump dichiara il Cartel de los Soles un’organizzazione terroristica e mira a Maduro

Nel più recente giro di vite contro il regime venezuelano, gli Stati Uniti hanno formalmente designato il Cartel de los Soles (Cartello dei Soli) come Foreign Terrorist Organization (FTO), decisione che segna un punto di svolta nella diplomazia fra i due Paesi. L’annuncio, effettuato dal Segretario di Stato Marco Rubio e pubblicato nel Federal Register, è diventato operativo il 24 novembre 2025. L’accusa contro Maduro: narco-terrorismo e sostegno al crimine organizzato. Secondo la Casa Bianca, il Cartel de los Soles non è un gruppo criminale qualunque, ma una rete profondamente intrecciata con l’élite del potere venezuelano, fino ai vertici militari, dell’intelligence, del parlamento e della magistratura. 🔗 Leggi su Panorama.it

