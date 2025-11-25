Trump dichiara i Fratelli Musulmani organizzazione terroristica | il plauso di Netanyahu

II presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che avvia un processo attraverso il quale alcune “cellule” dei Fratelli Musulmani in alcuni Paesi saranno designate come “organizzazioni terroristiche straniere”. E arriva il plauso di Israele. Il provvedimento di Trump. Il documento diffuso dalla Casa Bianca afferma che tali cellule dei Fratelli Musulmani “in Libano, Giordania ed Egitto” – quest’ultimo è il Paese in cui è stato fondato il movimento – “commettono o incoraggiano e sostengono campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le proprie regioni, i cittadini americani o gli interessi americani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

